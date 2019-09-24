У «Дылды» есть хорошие шансы получить «Оскар» – кинообозреватель Сусанна Альперина

У фильма «Дылда» режиссера Кантемира Балагова, выдвинутого на кинопремию «Оскар» от России, есть хорошие шансы победить в номинации. Такое мнение в эфире радиостанции «Эхо Москвы» высказала кинообозреватель Сусанна Альперина.

«Шансы хорошие. В «Дылде» есть киноязык. В ней есть цвет, настроение, образы. Это близко мировому фестивальному движению и кинематографистам во всем мире. Исходя из этой точки зрения, «Оскар» — кинематографическое сообщество, они должны картину «Дылда» оценить», — сказала она.

Альперина подчеркнула, что у «Дылды» очень впечатляющая фестивальная история. В частности, фильм хорошо принимали на Каннском фестивале, «Кинотавре», на фестивалях в Нью-Йорке и Торонто.

Однако, отметила она, в категории «Фильм на иностранном языке», номинированных на премию «Оскар», будет много достойных картин и конкуренция будет очень высокой. В частности, «Дылда» будет соревноваться с корейским фильмом «Паразиты», который высоко оценивается критиками.