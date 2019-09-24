Деятели культуры подписали открытое письмо Медведеву в поддержку фигуранта дела о «массовых беспорядках» Миняйло

Деятели культуры подписали открытое письмо премьер-министру Дмитрию Медведеву в поддержку фигуранта дела о «массовых беспорядках» Алексея Миняйло. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» режиссер театра и кино Владимир Мирзоев.

«У меня есть позитивный опыт с письмами именно Медведеву. В свое время, когда была проблема у Светланы Бахминой — она была беременна, на зоне — я собрал много подписей друзей и знакомых и отправил письмо именно Дмитрию Медведеву. У меня позитивный опыт взаимодействия с этим чиновником, поэтому я подписал это письмо. У меня есть надежда, что общество и в этом случае будет услышано», — сказал он.

26 сентября в Басманном районном суде состоится заседание по продлению Алексею Миняйло меры пресечения.

Миняйло – волонтер штаба недопущенного до выборов юриста Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь. Миняйло — единственный фигурант дела о «массовых беспорядках» 27 июля, который до сих пор содержится в СИЗО.

27 июля в Москве прошла несогласованная акция за честные выборы в Мосгордуму. По данным ОВД-Инфо, на ней было задержано 1373 человека. После акции Следственный комитет возбудил дело о «массовых беспорядках».