Россия выдвинула на «Оскар» фильм «Дылда»

Он должен побороться за награду в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». У картины есть серьезные конкуренты, — сказал «Эху» главный редактор журнала «Искусство кино» Антон Долин.

«Фильм замечательный, очень талантливый и яркий. Но я не думаю, что у него есть реальные шансы на победу. В этом году есть совершенно очевидный лидер всеобщих симпатий — фильм «Паразиты» Пон Чжун Хо — победитель Канн, очень броская картина, потенциально первый «Оскар» для Южной Кореи. Кроме того, Педро Альмодовар, любимец Академии, сделал в этом году новый замечательный фильм, у него тоже будут шансы», — сказал он.

Тем не менее, подчеркнул Долин, «Дылда» – очень правильный выбор для выдвижения на «Оскар» от России. Во-первых, фильм имел мировой успех на мировых фестивалях. Во-вторых, у него есть американский прокатчик, который будет заниматься его продвижением.

«Конкуренция очень сильная. Тем приятнее будет попасть в лонглист, в шортлист — неважно. Более правильного выбора для российского оскаровского комитета быть не могло», — заключил он.

Фильм «Дылда» повествует о судьбе двух женщин, вернувшихся с фронта в постблокадный Ленинград и пытающихся наладить мирную жизнь. Картина получила два приза на прошедшем Каннском кинофестивале.