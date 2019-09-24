Полная расшифровка разговора американского и украинского президентов будет обнародована завтра

Об этом написал в Твиттере глава Белого дома Дональд Трамп. Беседа стала поводом для критики в адрес американского лидера, однако он заметил, что это был обычный дружеский звонок.

Ранее демократы в Конгрессе США заподозрили президента в нарушении закона и пригрозили импичментом. Это произошло после того, как местная пресса написала, что в разговоре между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, который они провели этим летом, говорилось о желании американского лидера начать расследование против семьи бывшего вице-президента Байдена.