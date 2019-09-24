Польша не выдала России банкира, потому что он связан со «Свидетелями Иеговы»

Там опасаются, что подозреваемый может пострадать.

Передача Ярослава Алексеева Москве может привести к тому, что его подвергнут пыткам и нарушат его право на свободу, — считает судья окружного суда города Бельско-Бьяла. Особое внимание Тереса Енджеяс уделила тому факту, что подозреваемый является членом «Свидетелей Иеговы», — пишет агентство ТАСС со ссылкой на местные СМИ. Эта религиозная организация российскими властями признана экстремистской и запрещена. Её представителей судят одновременно в различных городах. Всего по делам о причастности к иеговистам проходят 248 человек.

На выходе из здания суда Алексеев сказал журналистам, что благодарен за такое решение суда. В России его заочно арестовали еще два года назад, но не за участие в экстремистском сообществе, а по экономическому преступлению. По версии обвинения, он вместе с другими руководителями Промбизнесбанка выводил деньги кредитной организации из страны. Ущерб от их деятельности оценили в 34 миллиарда рублей.

По делу Промбизнесбанка окончательно осудили только главу правления Марину Крылову. Она получила три с половиной года колонии.