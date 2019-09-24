Полицейским разрешили выносить официальные предостережения гражданам

Поправки в закон приняла Госдума. Сотрудники МВД могут объявлять гражданам о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступлений, или недопустимости антиобщественного поведения.

Раньше правом выносить предостережения были наделены только ФСБ и прокуратура. Надзорное ведомство, в частности, неоднократно пользовалось этим, предостерегая представителей оппозиции перед акциями протеста в Москве, которые были не согласованы мэрией.