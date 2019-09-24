Суд в Польше отказался выдать России банкира из-за его членства в «Свидетелях Иеговы» (деятельность организации запрещена на территории России). Как сообщает телеканал TVP, речь идет о вице-президенте «Пробизнесбанка» Ярославе Алексееве. Он обвиняется в особо крупном хищении, заочно арестован и объявлен в международный розыск. В суде отметили, что предприниматель – член религиозной организации, признанной в России экстремистской и запрещенной. В связи с этим было высказано опасение, что на родине бизнесмена могут быть нарушены его права, так как там иеговисты неоднократно жаловались на пытки.