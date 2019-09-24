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21:02, 24 сентября 2019

МЧС намерено ликвидировать более 500 учреждений

Как сообщает ТАСС, они перестанут работать со следующего года в связи с изменением организационно-штатной структуры ведомства. Это коснется части пожарно-спасательных подразделений, центров управления в кризисных ситуациях, материально-технического обеспечения и государственных инспекций по маломерным судам.
Реорганизация МЧС началась еще прошлой осенью по поручению президента России. В результате должно быть сокращено число структур, обеспечивающих работу министерства, и количество руководящих должностей.



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