МЧС намерено ликвидировать более 500 учреждений

Как сообщает ТАСС, они перестанут работать со следующего года в связи с изменением организационно-штатной структуры ведомства. Это коснется части пожарно-спасательных подразделений, центров управления в кризисных ситуациях, материально-технического обеспечения и государственных инспекций по маломерным судам.

Реорганизация МЧС началась еще прошлой осенью по поручению президента России. В результате должно быть сокращено число структур, обеспечивающих работу министерства, и количество руководящих должностей.