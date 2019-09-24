Российское военно-историческое общество, по словам председателя «Яблока», признало незаконность раскопок в Сандармохе

Об этом пишет сайт «МБХ Медиа». Эмилия Слабунова отметила, что в отчете РВИО об итогах экспедиции говорится, что одной из задач было «определение границ территории объекта культурного наследия», однако у организации нет соответствующих полномочий, — утверждает председатель партии. Слабунова уже трижды просила надзорные ведомства проверить законность раскопок, однако так и не получила ответа по существу.

РВИО проводило раскопки на территории урочища этим и прошлым летом. По мнению общества, там захоронены солдаты Красной армии. «Мемориал» же считает, что в Сандармохе лежат жертвы большого террора 30-х годов.