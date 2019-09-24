Российские актеры и режиссеры написали письмо Дмитрию Медведеву с просьбой прекратить преследование Алексея Миняйло

Российские актеры, режиссеры, журналисты и благотворители написали письмо премьер-министру Дмитрию Медведеву с просьбой прекратить преследование Алексея Миняйло и других фигурантов так называемого «московского дела». Как рассказал «Эху» один из подписантов, режиссер Владимир Мирзоев, есть шансы на то, что именно Медведев поможет решить это дело.

Мирзоев также заметил, что Алексей Миняйло был арестован так же спонтанно и иррационально, как ранее актер Павел Устинов.