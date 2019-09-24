Топ-менеджерам «Фольксваген» предъявлены обвинения в рамках «дизельгейта»

По данным прокуратуры германского города Брауншвейг, руководители автоконцерна не предупредили инвесторов о возможных финансовых последствиях скандала с занижением показателей вредных выбросов автомобилей. «Фольксваген», со своей стороны, назвал обвинения необоснованными и намерен завтра детально обсудить ситуацию.

Скандал, получивший название «дизельгейт», разразился 4 года назад. Тогда американские власти выяснили, что компания сознательно искажала данные о вредных выбросах в атмосферу. На выплату штрафов «Фольксваген» потратил уже больше 30-ти миллиардов долларов.