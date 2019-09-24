Актер Павел Устинов выступил в поддержку других фигурантов «московского» дела

Актер Павел Устинов, осужденный по обвинению в нападении на сотрудника Росгвардии, выступил в поддержку других фигурантов «московского» дела. Он записал видеообращение, в котором пообещал не оставаться в стороне и поддерживать их всеми возможными способами.

Устинов был отпущен из-под ареста до рассмотрения жалобы на приговор Тверского районного суда. Ранее актер получил 3,5 года колонии. В поддержку Устинова выступили многие известные актеры, у здания администрации президента организовали серию одиночных пикетов. После его освобождения их участники начали призывать к прекращению преследования других фигурантов «московского» дела.