Расследованием дела российского миллиардера Дмитрия Рыболовлева в Монако займется новый министр юстиции

Об этом сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на администрацию главы княжества. Новый руководитель ведомства вступит в должность через месяц.

Предыдущий министр заявил об уходе со своего поста вскоре после того, как газета «Монд» опубликовала статью, в которой утверждалось, что чиновник получал подарки от бизнесмена и гостил в его швейцарской резиденции.



Ранее предприниматель Ив Бувье, торгующий произведениями искусства, обвинял Рыболовлева в сговоре с юстицией Монако. Миллиардер, в свою очередь, утверждал, что бизнесмен необоснованно завысил цены на проданные картины, из-за чего россиянин потерял около 1-го миллиарда евро.