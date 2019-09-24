Google освобожден от обязанности удалять ссылки из поисковой выдачи за пределами Евросоюза

Такое решение принял Европейский суд по делу о применении так называемого «права на забвение». Американская компания в течение четырех лет вела спор с французским регулятором, который жаловался на то, что поисковик удалил информацию только по французским адресам, однако те же данные можно было увидеть на сайтах домена .com.

Отмечается, что европейские власти по-прежнему могут потребовать удаления определенных ссылок во всех версиях поисковой системы, соблюдая при этом баланс между правами граждан и свободой слова.