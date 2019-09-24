Защита студента ВШЭ Егора Жукова попросит суд освободить его под подписку о невыезде – адвокат

Защита арестованного студента ВШЭ Егора Жукова попросит суд освободить его под подписку о невыезде. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» его адвокат Леонид Соловьев.

«Новое обвинение в призывах к экстремизму – средней тяжести. Для москвича, ни разу не судимого человека пребывание под домашним арестом с таким обвинением является чрезмерным. Мы будем просить в этом следствию отказать и, в крайнем случае, избрать ему подписку о невыезде, в том числе, чтобы он имел возможность продолжать обучение», — сказал он.

Соловьев подчеркнул, что, обращаясь в суд с ходатайством о продлении домашнего ареста, органы следствия ссылаются на тяжесть предъявленного Егору обвинения. Однако обвинение в совершении преступления, которое относится к категории тяжких, — в массовых беспорядках – с него уже сняли.

Заседание по продлению меры пресечения студенту ВШЭ Егору Жукову состоится завтра, 25 сентября в 11.00 в Басманном районном суде.

3 сентября следствие предъявило Е.Жукову обвинение в призывах к экстремистской деятельности. Доказательством этого стал видеоролик, опубликованный Е. Жуковым на его канале в Youtube, где он говорит о необходимости «любых форм протеста». В этот же день с него сняли обвинения в участии в «массовых беспорядках» 27 июля и перевели под домашний арест.