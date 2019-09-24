Немецкий автоконцерн «Даймлер» оштрафован почти на миллион долларов

Соответствующее решение вынесла прокуратура города Штутгарт. Компанию обвинили в халатном отношении к обязанностям по надзору. В ведомстве пояснили, что «Даймлер» на протяжении последних 10-ти лет выпускал сертификаты на автомобили, которые не соответствовали экологическим нормам.

Ранее компании пришлось отозвать почти 300 тысяч автомобилей в Германии, на которых была установлена система, занижающая показатели выхлопов. Автоконцерн утверждает, что штраф не скажется на его финансовых показателях за очередной квартал.