Япония после нескольких переносов запустила грузовой корабль к МКС

Трансляцию в прямом эфире вело Агентство аэрокосмических исследований. Запуск откладывался дважды – сначала из-за пожара на стартовой площадке, а затем из-за опасности сближения с российским пилотируемым кораблем «Союз». Грузовой аппарат доставит на Международную космическую станцию устройство для осуществления оптической телекоммуникации с Землей, а также два микроспутника для исследования космоса, оборудование и грузы для членов экипажа.