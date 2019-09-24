Британский парламент завтра возобновит свою работу

По словам спикера палаты общин Джона Беркоу, депутаты начнут заседание ближе к полудню. Об этом стало известно на фоне сегодняшнего вердикта Верховного суда, который признал незаконным решение премьер-министра Бориса Джонсона о приостановке работы парламента до середины октября.

Ранее глава правительства получил согласие королевы на временное закрытие парламента. Однако многие депутаты обвинили Джонсона в намерении вывести Великобританию из ЕС без сделки и сокрытии связанной с этим информации и документов. Брекзит намечен на 31 октября.