Верховный суд Испании одобрил перезахоронение останков Франсиско Франко

Против эксгумации выступает семья диктатора. Единственный вариант для перезахоронение, на который они были согласны – это семейная усыпальница в соборе Альмудена в центре Мадрида, однако власти отказались от этой идеи, сославшись на невозможность обеспечить безопасность. Останки Франко находятся в мавзолее в Долине Павших. Представители испанских властей неоднократно отмечали, что прах диктатора не может находиться на территории мемориала, так как там захоронены лишь те, кто погиб в ходе Гражданской войны. Франко же умер своей смертью много лет спустя.