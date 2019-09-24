Тверской суд Москвы рассматривает иск Эмилии Слабуновой к прокуратуре по поводу раскопок в Сандармохе

Тверской суд Москвы рассматривает иск председателя партии «Яблоко» Эмилии Слабуновой к прокуратуре по поводу раскопок в Сандармохе. К этим раскопкам много вопросов, — сказал в эфире «Эха» член правления международного «Мемориала» Сергей Кривенко.

Кривенко подчеркнул, что в финских архивах есть карточки всех погибших с указанием причины смерти.

Ранее власти Карелии решили изменить охранный статус урочища Сандармох с памятника истории до достопримечательного места. Этим и прошлым летом Российское военно-историческое общество провело на территории экспедиции по поиску расстрелянных солдат-красноармейцев.