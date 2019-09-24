ЕСПЧ обязал Россию выплатить более 1-го миллиона евро по искам о пропаже людей на Северном Кавказе

Иски подали жители Чечни и Ингушетии. Их родные исчезли во время проведения силовых операций с 2003-2004 годах. В постановлении суда говорится, что предположительно это случилось после незаконного задержания военнослужащими. Официальное расследование не принесло никаких результатов. Местонахождение пропавших до сих пор неизвестно.

Об иске в ЕСПЧ ранее сообщала правозащитная организация «Мемориал». Имена заявителей не раскрывались из соображений безопасности.