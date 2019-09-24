Известные деятели культуры обратились к премьер-министру Дмитрию Медведеву с требованием прекратить «Московское дело»

Его подписали двадцать девять человек.

Особую тревогу вызывает дело о так называемых «массовых беспорядках», сказано в обращении. Сейчас по нему под стражей содержится активист Алексей Миняйло. Дмитрия Медведева это может отдельно заинтересовать, поскольку он неоднократно отмечал значимость волонтерского движения для страны, — утверждают деятели искусства. Они отметили, что подозреваемый — верующий человек и был прихожанином храма, что он был причастен к благотворительной организации «Полдень», и что ранее один из его проектов помогал социализироваться выпускникам детских домов. Авторы письма подчеркнули, что Миняйло не обвиняют в каких-либо насильственных действиях, и его необходимо освободить. Также они попросили обратить внимание и остальных 13 человек, которых судят или уже осудили в рамках «московского дела».

Письмо подписали Андрей Звягинцев, Татьяна Догилева, Чулпан Хаматова, Константин Хабенский и многие другие. Отмечалось, что некоторые подписанты не только деятели искусства, но и основатели различных благотворительных фондов.

С текстом открытого письма можно ознакомиться на сайте «Эха Москвы».