Полиция получила право выносить предостережения гражданам

Соответствующие поправки в третьем, окончательном чтении приняла Госдума. Поправки были предложены группой депутатов во главе с Василием Пискаревым еще в марте. По его словам, закон направлен на профилактику преступлений.

Раньше право выносить предостережение было только у прокуратуры и ФСБ. Надзорное ведомство, в частности, неоднократно объявляло предостережения представителям оппозиции перед столичными акциями протеста, которые отказывались согласовывать городские власти.