ФСБ пришла с обысками в научный институт в Воронеже

Учреждение входит в совместную структуру Ростеха и АФК «Система». Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. В руководстве института отметили, что силовики пока только проверяют документацию. Собеседник газеты в правоохранительных органах уточнил, что уголовного дела пока нет.

В конце июля сотрудники пожаловались на некомпетентность временного руководства, после чего в учреждении началась проверка. В прошлом году институт упоминался в рамках уголовного дела о мошенничестве на сумму более 90 миллионов рублей.