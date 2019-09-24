Роскомнадзор начал установку оборудования для так называемого «суверенного интернета»

Ожидается, что его проверят уже этой осенью.

Монтаж специальной техники проходит в эти дни у всех крупных сотовых операторов связи, и её тестирование начнется в конце месяца, — сказал глава регулятора Александр Жаров. Он обещал, что техническая проверка будет проходить несколько недель, а затем оборудование запустят, цитирую, «в боевом режиме». Конец цитаты. Чиновник добавил, что проверка пройдет только в границах одного региона. Какого именно – не пояснил.

Закон о «суверенном интернете» приняли этой весной. Он подразумевает обширный комплекс мер, среди которых создание «автономной инфраструктуры». Авторы законопроекта утверждали, что это поможет российскому интернету работать отдельно от остальной мировой сети, а понадобятся такие меры в случае больших аварий, природных катаклизмов или блокировки доступа со стороны других стран.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказывала о неких угрозах отключить Россию от интернета. Тем не менее, подобных случаев еще никогда не было.