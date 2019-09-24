Сборная России по футболу может пропустить чемпионат мира 2022-го года в Катаре в связи с новым допинговым скандалом, — считают журналисты News Week.

Еще накануне Всемирное антидопинговое агентство заявило, что обнаружило ряд несоответствий допинг-проб в базе данных московской лаборатории. У российской стороны есть три недели, на то, чтобы дать ответы на 30 вопросов, касающихся этой ситуации. Рассмотрение этих объяснений российской стороны экспертами WADA намечено на 23 октября.

Однако, на основании этой информации, Newsweek сделал довольно категоричные выводы. Издание отмечает, что в случае отстранения РУСАДа наказание может коснуться всех спортивных состязаний, действующих по кодексу WADA, включая и чемпионат мира по футболу.

Отметим, что ранее выступление наших футбольных сборных не было связано со статусом Российского антидопингового Агентства. Так, футбольная сборная принимала участие в Чемпионате Европе 2016 года. А также в домашнем Чемпионате мира два года спустя. Притом, что РУСАДА было восстановлено в правах только осенью 18-го года.

Добавим, что от участия в чемпионатах мира за это время отстранялись только сборные России по легкой и тяжелой атлетике. Однако произходило это не из-за статуса РУСАДА, а из-за допинговых проблем в самих федерациях этих видов спорта.