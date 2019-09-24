Верховный суд Испании одобрил эксгумацию и перенос праха диктатора Франко из Долины павших под Мадридом, где покоятся останки героев Гражданской войны, погибших в конце 30-х годов прошлого века.



По мнению левых политиков, во главе с лидерами правящей Социалистической партии, прах генерала Франко не может покоиться в Долине павших, которой было суждено стать местом примирения после гражданской войны между фалангистами во главе с каудильо и республиканцами. Как напоминает сайт Би-би-си, по закону об исторической памяти от 2007 года в этом мемориальном комплексе неподалеку от столицы могут быть захоронены лишь останки погибших в то время, как Франко умер своей смертью в 1975 году. Вместо этого Долина павших стала местом поклонения диктатору.

Вопрос о перезахоронении останков генерала разделил страну на два лагеря. Обстановка продолжает накаляться, учитывая и близость всеобщих выборов, намеченных на ноябрь. Помимо родственников, которые настаивают на своем праве перезахоронить мощи в семейной усыпальнице в соборе Альмудена в центре Мадрида, перемещению останков на кладбище Пардо в столичном пригороде противятся и правые партии. Придя к власти в прошлом году, испанские социалисты сделали перезахоронение Франко одним из своих политических приоритетов. Их лидер, нынешний премьер Педро Санчес не раз заявлял, что в демократической стране диктатор не может покоиться на территории мемориала и быть объектом почитания. Родственники Франко, вместе с их сторонниками на это заявляют, что правительство страны нарушает и испанский, и европейский законы, дающие семье преимущественное право решать вопрос об останках близких, отмечает сайт Дойче велле. При этом, назначенная первоначально на октябрь прошлого года эксгумация неоднократно откладывалась: внуки Франко, в частности, исключают возможность захоронения останков на кладбище Пардо, указывая на угрозу осквернения могилы со стороны левых экстремистов. Адвокаты семьи резонно указывают на похожие прецеденты в отношении других испанских исторических деятелей, обращая внимание на то, что кладбище расположено в малонаселенном месте и не имеет охраны.

Дойче велле сообщает, что по данным статистики, в минувшее лето мемориал в Долине павших посетило больше туристов, чем за предыдущие 20 лет.