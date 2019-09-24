Актеры, режиссеры и журналисты написали письмо премьер-министру Медведеву, в котором просят освободить Алексея Миняйло и других фигурантов «московского» дела. Письмо опубликовано на сайте «Эха Москвы».

Алексей Миняйло – единственный, кто остается под стражей из обвиняемых в участии в массовых беспорядках. Как отмечают авторы письма, из прессы известно, что Миняйло в акции 27-го июля не участвовал. Он был задержан на Трубной площади, когда всё уже закончилось.