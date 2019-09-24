Сокращение выбросов парниковых газов и борьбу с изменением климата обсуждают на Генассамблее ООН в Нью-Йорке

Россия на саммите присоединилась к Парижскому соглашению по климату.

Новость о ратификации соглашения, которое Москва одобрила весной 16го года, пришла в день проведения климатического саммита в Нью-Йорке. На совещании правительства премьер Дмитрий Медведев объявил, что подписал соответствующее постановление. Он объяснил это тем, что изменение климата повышает риски для развития ключевых отраслей, прежде всего сельского хозяйства. Россия долго тянула с ратификацией соглашения. Оно направлено на борьбу с глобальным потеплением и предусматривает сокращение выбросов углекислого газа в атмосферу. Документ подписало около двухсот стран, многие его ратифицировали. Недавние масштабные наводнения и пожары в Сибири как замечает интернет-издание Bell могли повлиять на то, что президент Путин изменил выжидательную позицию. Его спецпредставитель по климату Руслан Эдельгериев на саммите рапортовал о том, что Россия одна из лидеров по сокращению выбросов парниковых газов, которые ведут к глобальному потеплению. Сокращение производства в стране привело к уменьшению выбросов, объяснил ситуацию в эфире «Эха» директор по программам российского отделения Гринпис Иван Блоков.

Самым ярким и эмоциональным на саммите ООН по климату стало выступление 16летней активистки из Швеции Греты Тунберг. Девочка не сдерживая слёз критиковала мировых лидеров за бездействие. Она обвинила политиков в том что они цитата «своими пустыми словами украли у неё мечты и детство». Мировые лидеры по её словам недооценивают опасность глобального потепления.

Евросоюз готов возглавить борьбу с мировой климатической угрозой, заявил на саммите ООН председатель Евросовета Дональд Туск. Он рассчитывает, что к 30му году Европа сократит выбросы парниковых газов на 45, а не 40 процентов, как прогнозируют эксперты. Британия со своей стороны хочет тратить больше средств на борьбу с изменением климата, сообщил на климатическом саммите в Нью-Йорке премьер Борис Джонсон. Он добавил, что мировое сообщество должно приложить больше усилий, чтобы предотвратить катастрофическое изменение климата и уничтожение лесов.

Генассамблея ООН, на которой лидеры мировых стран помимо климата обсудят ключевые политические вопросы продлится до 30 сентября.