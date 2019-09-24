Десять членов российской делегации, которые планировали отправиться на Генассамблею ООН, не получили американские визы, — рассказал «Эху» сенатор Константин Косачев. Он тоже должен был лететь в Нью-Йорк.

Косачев не исключил, что члены российской делегации получат визы. Позже и они смогут принять участие в Генассамблее, которая продолжается несколько месяцев.

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что американская сторона ссылается на технический характер проблемы – на несвоевременную подачу документов. Это не так, — подчеркнула Захарова. Ситуация с визами будет обсуждаться на ближайшей встрече министра иностранных дел Сергея Лаврова с госсекретарем Майклом Помпео, — добавила представитель МИДа.

Тем временем, вице-спикер Госдумы Петр Толстой предложил заменить нескольких сотрудников посольства США в России «на более компетентных».

Ответные действия России должны быть максимально жесткими, — считает Толстой.

Само посольство отказывается комментировать ситуацию с невыдачей виз. Это частный случай, — сказали Интерфаксу в пресс-службе дипмиссии.

Американцы сделали это специально, и это очень плохо, потому что усугубляет напряженность и взаимную враждебность в отношениях между Россией и США, — считает академик Алексей Арбатов.

России нужно наладить диалог с Вашингтоном, тогда не будет таких неловких ситуаций, как невыдача виз, — считает руководитель программы «Внутренняя политика» московского центра Карнеги Андрей Колесников.

Колесников добавил, что технические проблемы вряд ли могли повлиять на сроки выдачи виз членам российской делегации.