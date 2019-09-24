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18:01, 24 сентября 2019

Дмитрий Песков: В полицейских и росгвардейцев нельзя бросать даже пластмассовый стаканчик

В полицейских и росгвардейцев нельзя бросать даже пластмассовый стаканчик. В Америке за это застрелят без суда и следствия, — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на встрече со студентами Высшей школы экономики. Так он прокомментировал действия силовиков на протестных митингах в Москве. Фрагмент этой беседы опубликован в одной из групп социальной сети ВКонтакте.

В США сотрудники полиции действительно могут действовать жестко, но только в том случае, если есть реальная угроза их жизни, — рассказал «Эху» журналист Михаил Таратута, который долгое время жил в Америке.
Таратута также заметил, что в США полиция подчиняется мэрии. В случае неправомерных действий полицейских, можно через суд получить компенсации, которые выплачивает город.

Применение оружие полицейскими неоднократно становилось поводом для разбирательств со стороны следственных органов.
Одни из наиболее известных акций протеста за последнее время вспыхнули чуть более пяти лет назад в городке Фергюсон, штат Миссури. Тогда полицейский Даррен Уилсон шестью выстрелами убил безоружного афроамериканца Майкла Брауна. По версии Уилсона, молодой человек толкнул его внутрь машины, ударил и ухватился за его пистолет. В результате, уверял полицейский, он застрелил Брауна из самообороны. Ряд свидетелей, впрочем, настаивали, что афроамериканец шел к Уилсону с поднятыми вверх руками. После случившегося в Фергюсоне около месяца наблюдались волнения и массовые беспорядки, полиция применяла против толпы слезоточивый газ и резиновые пули, в то время как манифестанты кидали бутылки с зажигательной смесью и камни. Несколько сотен человек было арестовано: дальнейшая судьба большинства из них неизвестна. К расследованию инцидента подключились, в том числе, ФБР и Минюст, которые спустя почти год признали действия Уилсона законными. В то же время полицейских Фергюсона обвинили в дискриминации афроамериканцев и нарушении прав граждан.
В апреле 2015 года в Балтиморе полицейские арестовали 25-летнего афроамериканца Фредди Грея, применив к нему силу. Позднее он скончался в больнице. У Грея были зафиксированы переломы нескольких позвонков. Под суд отправились шестеро полицейских. Случившееся также спровоцировало массовые беспорядки: в результате, в частности, были сожжены более сотни автомобилей, среди них – две патрульных машины. Арестованы более 200 человек, среди них – нарушители комендантского часа, с которых, впрочем, обвинения позднее были сняты. Суд при этом оправдал и полицейских, признавших их действия законными.
А вот офицер полиции Майкл Слагер был осужден на 20 лет заключения по обвинению в убийстве второй степени. Он остановил афроамериканца Уолтера Скотта из-за неисправного стоп-сигнала, затем после стычки полицейский восемь раз выстрелил в спину мужчины. Слагер утверждал, что боялся за свою жизнь после того, как Скотт отобрал у него электрошокер. Однако согласно опубликованному позднее видео оказалось, что полицейский стрелял в убегающего афроамериканца, а электрошокер затем положил рядом с ним. Федеральный суд в начале этого года отклонил апелляцию Слагера на приговор.

Сотрудников правоохранительных органов нужно защищать. В этом смысле Дмитрий Песков прав, — сказал «Эху» сенатор Франц Клинцевич.
По словам Клинцевича, суд даст оценку и действиям задержанных, и полиции.



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