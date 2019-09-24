«Мемориал» поддерживает иск председателя «Яблока» к Генпрокуратуре по поводу законности раскопок РВИО в Сандармохе

«Мемориал» внимательно следит за сегодняшним судом по иску председателя «Яблока» Эмилии Слабуновой к Генпрокуратуре и прокуратуре Карелии. Она потребовала проверить законность раскопок Российского военно-исторического общества на месте захоронений жертв сталинских репрессий в Сандармохе. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» член правления международного общества «Мемориал» Сергей Кривенко.

«Мы будем следить за процессом. Мы мониторим все, что происходит в Сандармохе, включая и августовские раскопки РВИО, и ту информацию, которая потом идет. Это дело напрямую касается раскопок. Слабунова обратилась в прокуратуру, чтобы проверить основание этих раскопок. Есть много информации, что они проводились с нарушениями законодательства», — заявил он.

Кривенко подчеркнул, что в раскопках самих по себе нет ничего недопустимого, однако РВИО не предоставляет документов, обосновывающих раскопки именно в Сандармохе.

«Мы не против раскопок, но они должны сопровождаться целью. Сейчас говорят, что мы будем искать расстрелянных красноармейцев — именно на выявленном месте. Финны не делают секрета, что были жесткие условия, они плохо обращались с военнопленными. Были расстрелы, но они были единичные, за побеги, какие-то преступления. У них есть в архивах все карточки, все фамилии, там есть дислокация всех лагерей военнопленных, на них сказано, где были расстреляны люди. Проведите работу, изучите их», — сказал он.

Сегодня Тверской суд Москвы рассмотрит иск председателя партии «Яблоко» Эмили Слабуновой к Генпрокуратуре в связи раскопками РВИО на месте урочища Сандармох в Карелии, где обнаружено крупное захоронение жертв сталинских репрессий.

Ранее власти Карелии решили изменить охранный статус урочища Сандармох с «памятника истории» до «достопримечательного места». Позднее министерство культуры РФ рекомендовало управлению по охране объектов культурного наследия Карелии провести экспертизу для уточнения сведений об урочище.

В конце лета 2018 года РВИО провело на территории урочища Сандармох работы по поиску расстрелянных финскими оккупантами солдат-красноармейцев. В августе этого года РВИО провело вторую экспедицию на этом месте.