Обвиняемый в похищении картины Куинджи может получить 4 года лишения свободы

На таком наказании настаивает прокуратура. Как сообщает «Интерфакс», ведомство просит, чтобы Денис Чуприков был отправлен в колонию строгого режима. Ранее в суде мужчина сказал, что мотивом преступления было желание привлечь к себе внимание. Он раскаялся в содеянном и извинился перед Третьяковском галереей и Министерством культуры.

Чуприкова задержали в конце января, на следующий день после того, как он на глазах у посетителей снял со стены музея картину «Ай-Петри. Крым» и вынес ее из здания. Само полотно незначительно пострадало. Стоимость его реставрации в размере 13-ти тысяч рублей Чуприков уже возместил.