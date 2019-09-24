Премьер-министр Великобритании не собирается подавать в отставку после того, как Верховный суд признал незаконным решение о приостановке работы парламента. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в канцелярии Бориса Джонсона.

Между тем, его отставки требуют некоторые депутаты. Глава правительства продемонстрировал недопустимое неуважение к закону, — сказал лидер Лейбористской партии Джереми Корбин.

Корбин также призвал Джонсона самостоятельно принять решение о сложении полномочий.

Как ожидается, парламентарии возобновят свою работу уже завтра. Сегодня суд признал правоту оппозиционных партий, усмотревших в решении Джонсона приостановить работу парламента попытку отстранить депутатов от определения хода брекзита.