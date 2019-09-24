Верховный суд Испании разрешил перенести останки диктатора Франко из Долины Павших

Кроме того, как пишет газета La Vanguardia, судьи отклонили требование потомков каудильо о переносе останков в кафедральный собор Альмудена в Мадриде. Правительство Испании ранее выступило против этого, решив, что собор может стать местом паломничества последователей диктатора. Франко перезахоронят на кладбище Мингоррубио.

Испанский власти отмечают, что в мемориальном комплексе могут покоиться только погибшие во время Гражданской войны, тогда как диктатор умер гораздо позже этих событий. Решение о переносе останков было принято еще в начале года, но было приостановлено по ходатайству потомков Франко.