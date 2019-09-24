Европейский суд разрешил Google не удалять ссылки на ресурсы, зарегистрированные вне Евросоюза

Речь идет о «законе о забвении».

Американская корпорация выиграла дело против французских чиновников. Разбирательство по этому делу началось три года назад. Тогда после обращения одной из компаний в рамках «закона о забвении», Google удалил ссылки по французским адресам, но ту же информацию можно было увидеть на сайтах с доменами .com.

Предприниматели расценили это как невыполнение обязанностей поисковика и потребовали оштрафовать его на сто тысяч евро.

Суд полностью встал на сторону Google и признал, что право на фильтрацию нерелевантной или устаревшей информации необходимо ограничить пределами юрисдикции объединенной Европы.

В противном случае появился бы опасный прецедент распространения законов одной страны на правовое поле других. В Google отмечали, что это дало бы неким авторитарным государствам возможность блокировать сайты даже на территории Евросоюза.



Помимо стран евросоюза «право на забвение» сейчас действует в Аргентине, Индии, Канаде, России и Южной Корее.