Российские силовики, по мнению Дмитрия Пескова, действуют на митингах гораздо мягче своих западных коллег

На встрече со студентами Высшей школы экономики пресс-секретарь президента сказал, что в Америке за брошенный стаканчик протестующего бы просто застрелили. Так Песков ответил на вопрос о «московском» деле и студенте ВШЭ Егоре Жукове, которого ранее обвиняли по делу о массовых беспорядках.

В Соединенных штатах сотрудники полиции действительно могут действовать жестко, но только в том случае, если есть реальная угроза их жизни. Об этом «Эху» рассказал журналист-американист Михаил Таратута.

Таратута также заметил, что в Штатах полиция не имеет центрального аппарата и полностью подчиняется мэрии. Поэтому, в случае неправомерных действий, местные жители могут через суд получить моральные компенсации, которые выплачивает администрация города.