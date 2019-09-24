Франц Клинцевич: Песков прав, на Западе более жестко пресекают попытки насилия в отношении полицейских, чем в России

Член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич согласен с пресс-секретарем президента РФ Дмитрием Песковым по поводу того, что на Западе попытки минимального насилия в отношении полицейских пресекаются более жестко, чем в России. Об этом он сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«То, что сказал Песков, соответствует действительности. На Западе это действительно так, и в Европе это так. Я не призываю, чтобы у нас так было. Должно быть уважительное отношение к закону. Я всегда за правоохранителей и за то, чтобы в стране был порядок. Они несут за это ответственность. Иначе все используют провокаторы, и власть еще больше пострадает», — заявил он.

Клинцевич также подчеркнул, что полиция должна решительно и жестко пресекать противоправные действия в отношении правоохранительных органов.

Он также добавил, что судебные решения, вынесенные некоторым фигурантам «московского дела», обвиняемым в насилии по отношению к представителям правоохранительных органов, будут пересмотрены.

«Что касается этих инцидентов — поверьте, что в ближайшее время разберутся. Уже принято решение, чтобы было разобрано. Я здесь оценку не даю. Кому положено — они разберутся, приведут в соответствие, и общественность будет знать, прав или не прав правоохранитель, правильно ли поступил суд и виноват ли человек, который получил срок. Это в ближайшее время будет определено», — сказал он.

Клинцевич также подчеркнул, что Россия «впереди всего мира» в отношении гласности и свободы слова.

«Есть юридическая форма, есть возможность проведения политических митингов, есть возможность говорить, у нас никого не запрещают. Всегда есть возможность кому бы то ни было — человеку, который представляет власть, человеку, который ненавидит власть – прийти на «Эхо Москвы» и сказать, что считает нужным. Никто его не упрекнет, никто ему не помешает. В этом плане Россия всегда была и есть впереди мира всего. Гласность у нас достаточно высокая. И создали это журналисты, им большое спасибо. Разные мнения, это очень важно», — отметил он.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на встрече со студентами Высшей школы экономики заявил, что российские силовики более лояльны к протестующим, чем, например, американские. По его словам, в США и Канаде за брошенный в полицейских бумажный стаканчик могут застрелить без суда и следствия, тогда как в России «не совсем любезно погрузят в автобус, выломают руки и увезут».