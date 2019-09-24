Центробанк допустил возможность введения отрицательных ставок по валютным вкладам

Пока на это существует законодательный запрет.

О такой возможности для депозитов в евро просят крупные банки.

«Этот вопрос сейчас обсуждается, решение еще не принято», — сказала глава департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова на конференции Fitch Ratings 2019, где ее спросили, возможно ли введение отрицательных ставок.

«Крупные банки выдвигают такие предложения, они столкнулись с такой проблемой, что у них растут привлеченные средства и они вынуждены их размещать за границей в иностранных банках с ущербом для себя. Мы изучаем такую возможность, но это требует существенного изменения законодательства», — цитирует Данилову корреспондент РБК.

Сейчас, чтобы покрыть убытки, российские банки начали вводить комиссии по счетам в евро.