Операторы связи начали монтаж оборудования для изоляции Рунета в случае внешних угроз

Об этом сказал глава Роскомнадзора Александр Жаров, отметивший также, что тестирование системы начнется уже в этом месяце, а закончится к ноябрю.

Закон, позволяющий изолировать российский сегмент интернета, был принят этой весной. Документ должен вступить в силу в конце осени. Минкомсвязи перечислило основные виды угроз, при которых возможна изоляция Рунета. Специалисты уже назвали часть требований законопроекта невыполнимыми.