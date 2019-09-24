В Москву прилетел глава Венесуэлы Николас Мадуро

Он опубликовал в твиттере фотографии его встречи в аэропорту и написал, что прибыл на «российскую родину», чтобы укрепить взаимоотношения между двумя народами. Ранее он говорил, что намерен встретиться с Владимиром Путиным и российскими предпринимателями. Переговоры должны пройти завтра в Сочи на полях Валдайского клуба.

Предыдущим визит Мадуро состоялся в декабре прошлого года. Тогда он также встречался с российским коллегой и говорил, что Москва и Каракас заключили соглашения на 6 миллиардов долларов.