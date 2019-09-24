Москва намерена жестко отреагировать на невыдачу виз российским делегатам на Генассамблее ООН

Как рассказал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, в российский МИД вызвали американского посла, а в Вашингтоне меры принимает российское посольство.

Въездные документы не получили десять членов российской делегации, которые должны были сопровождать министра иностранных дел Сергея Лаврова в его поездке в Нью-Йорк. По словам сенатора Константина Косачева, который оказался в их числе, в визах не было отказано, просто делегатам не вернули в срок паспорта, которые находятся в посольстве.