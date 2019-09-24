Он отметил, что депутаты завтра не смогут задать вопросы премьер-министру – Борис Джонсон сейчас находится на Генассамблее в Нью-Йорке.

Верховный суд Великобритании сегодня признал незаконным приостановку работы парламента.

Премьер-министр Борис Джонсон заявил, что правительство уважает судебную власть и выполнит решение Верховного суда. Джонсон отрицает, что обманул королеву.

Борис Джонсон получил согласие королевы на приостановку работы парламента до 14 октября. Оппозиция обвинила премьера в попытке отстранить их от обсуждения Брекзита. Оппозиционные партии потребовали отставки премьер-министра.