ВС Испании разрешил правительству перенести останки диктатора Франко из мемориального комплекса в Долине павших

Верховный суд Испании разрешил правительству страны перенести останки диктатора Франко из мемориального комплекса в Долине павших близ Мадрида. При этом высшая инстанция страны отказала потомкам Франко, которые требовали перезахоронить его в склепе собора в испанской столице.

Останки Франко по решению Верховного суда Испании должны быть перенесены на мадридское кладбище Мингоррубио, где покоится жена диктатора. Его внуки проиграли последний бой в высшей юридической инстанции страны. Они добивались того чтобы Франко упокоился в соборе Альмудена в испанской столице. Адвокаты родственников генерала заявили, что намерены сделать всё чтобы избежать эксгумации. Защита даже не исключила подачи иска в Страсбургский суд, пишет газета Вангуардиа. Тем временем испанские власти надеются перенести останки диктатора до парламентских выборов, намеченных на 10 ноября Решение о сроках перезахоронения очень скоро примет премьер Педро Санчес, отмечает издание. В правительстве Испании ещё в феврале обещали достойно и с уважением провести процедуру эксгумации останков Франко независимо от согласия его близких. Перенос власти объясняют необходимостью сделать Долину павших, где Франко был захоронен, местом примирения после кровопролитной гражданской войны, а не поклонения диктатору.

В мемориальном комплексе «Долина павших» похоронены более 30ти тысяч погибших участников Гражданской войны в Испании. во второй половине 30-х годов прошлого века. Франко умер значительно позже этого конфликта естественной смертью. И как считают в правительстве он там покоиться не может.