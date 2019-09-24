По его словам, в Америке за это застрелят без суда и следствия. Песков заявил об этом на встрече со студентами Высшей школы экономики. Он напомнил о молодом человеке, который бросил стаканчик в силовиков на несанкционированной акции в Москве. Предположительно имеется в виду дело 25-летнего Сергея Абаничева. Уголовное преследование Абаничева было прекращено в начале сентября.

Дмитрий Песков прав, и сотрудников правоохранительных органов нужно защищать, — считает сенатор Франц Клинцевич.

По словам Клинцевича, суд даст оценку и действиям задержанных, и работе полиции.