Верховный суд Великобритании признал незаконным решение премьер-министра Джонсона приостановить работу парламента

Верховный суд Великобритании признал незаконным решение премьер-министра Бориса Джонсона приостановить работу парламента. Это единодушная позиция всех одиннадцати судей, — сказала председатель суда Бренда Хейл. Оппозиция уже потребовала отставки Джонсона. Работа парламента возобновится завтра, 25 сентября.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что правительство уважает судебную власть и выполнит решение Верховного суда.