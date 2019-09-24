Идущих в Москву сторонников Александра Габышева остановили иркутские полицейские

Шестерых сторонников Александра Габышева, которые продолжили его поход в Москву, остановили

на трассе иркутские полицейские, сообщил координатор организации «Правозащита Открытки» Алексей Прянишников.

«Их задержали возле города Слюдянка в Иркутской области якобы по поступившему в полицию сообщению с приложенным видео о том, что они идут по проезжей части. Сотрудники ГИБДД сейчас составляют административный протокол по статье 12.29 КоАП РФ (нарушение правил дорожного движения пешеходом или иным лицом, участвующим в процессе

дорожного движения)», — сказал Прянишников агентству «Интерфакс».

По его данным, свой поход в Москву сторонники Габышева намерены продолжить.

В пресс-службе Главного управления МВД по Иркутской области агентству сообщили, что задержанные были отпущены после профилактической беседы.