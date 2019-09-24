Роскомнадзор начал устанавливать на сетях провайдеров оборудование, которое позволит изолировать Рунет в случае угрозы, — объявил глава ведомства Александр Жаров. По его словам, в конце сентября начнется тестирование этого оборудования. Жаров обещал рассказать о результатах, когда эксперимент завершится, — передает ТАСС. Закон, позволяющий изолировать Рунет, должен вступить в силу в ноябре. Минкомсвязи определило перечень угроз. Часть требований подзаконных актов эксперты уже назвали невыполнимыми.