Верховный суд Испании поддержал решение о переносе останков диктатора Франко из мемориального комплекса Долина Павших

Верховный суд Испании поддержал решение правительства страны о переносе останков диктатора Франко из мемориального комплекса Долина Павших, — сообщает газета Вангуардиа. Также судьи отклонили требования потомков Франко о перезахоронении останков в кафедральном соборе Альмудена в Мадриде. По мнению властей, в этом случае собор станет местом паломничества последователей диктатора. Останки Франко будут покоиться на кладбище Мингоррубио. Эксгумация может состояться до парламентских выборов, которые намечены на 10 ноября. При этом родственники намерены обжаловать решение суда.