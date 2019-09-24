Сегодня в Самарской области покончил жизнь самоубийством мэр Новокуйбышевска Владимир Фомин

57-летний мужчина поступил в реанимацию с огнестрельным ранением сегодня около 8 утра. Через 40 минут Владимир Фомин скончался прямо на операционном столе. Накануне городская дума досрочно лишила его полномочий главы города" по собственному желанию". Фомин стал мэром стотысячного города, большинство жителей которого связано с нефтепереработкой, только в декабре 2018 года. Однако в конце июня он внезапно исчез из публичного пространства. По стечению обстоятельств это случилось после выступления 29 июня на Дне молодёжи в Новокуйбышевске группы «Наив», когда Александр «Чача» Иванов спел: «В отставку Путина тогда». Градоначальник находился на больничном, затем ушёл в отпуск. Самарский губернатор Дмитрий Азаров уже выразил соболезнования семье погибшего, отметив, что «несмотря на проблемы со здоровьем, Владимир Николаевич в непростой для родного города период взял на себя руководство и сделал всё возможное на благо своих земляков».

По неофициальным данным, Фомин лечился в Германии, перенёс несколько операций шунтирования сосудов сердца.